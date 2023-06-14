جرافيك.. "الأرصاد" يُصدر تقريرًا حول الحالة المناخية والتوقعات على مكة المكرمة والمدينة المنورة لشهر ذي الحجة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير الحالة المناخية السائدة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتوقعات شهر ذي الحجة لهذا العام، مشيرًا إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر، وارتفاع هطول الأمطار عن معدلها الطبيعي خلال النصف الأول من الشهر واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.