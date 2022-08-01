التحالف الإسلامي العسكري يستضيف محاضرة عن "حوكمة الأمن السيبراني"

وأشار "المتحمي" إلى أنه مع التسارع الكبير في عمليات التحول الرقمي؛ ارتفعت معدلات الهجمات الإلكترونية ومخاطر اختراق البيانات، مما جعل كثيرًا من الدول المتقدمة تقنيًا حريصة على توفير بيئة آمنة للبيانات والعمليات الرقمية من خلال نظام أمني متين.