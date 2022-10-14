خبير أممي يزور مقر مشروع "مسام" في عدن.. ويشيد بالتضحيات والإنجازات

زار القانوني الليبيري، كورنيليوس ناجبي؛ عضو فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعني باليمن، والوفد المرافق له؛ مقر مشروع مسام الإنساني المختص بنزع الألغام في اليمن؛ بغرض الاطلاع على آخر مستجدات الوضع.
وناقش الخبير الأممي، خلال زيارته مقر مشروع "مسام" في مدينة عدن؛ جهود فريق "مسام"، واطلع على تقارير الإحصائيات الدورية، مشيداً بما قدّمه فريق العمل من تضحياتٍ كبيرة تستوجب التحية والتقدير.
واستمع الخبير الأممي والوفد المرافق له إلى شرحٍ موجزٍ من فريق عمل مسام، عن خطط العمل المستقبلية، والنتائج التي تم الوصول إليها، وأعداد الألغام والذخائر التي تمّ انتزاعها، والمساحات التي تمّ تطهيرها بأيادي فريق "مسام".
واحتفل فريق "مسام" مع الخبير الأممي والوفد المرافق له بإنجازات المشروع في الأراضي اليمنية، وما تمّ تحقيقه على الأرض منذ انطلاق عمل المشروع في يونيو 2018م حتى اليوم.
وعبّر "ناجبي" عن سعادته بما أسفرت عنه جهود الإغاثة في هذا الصدد.
وكان مشروع "مسام" لنزع الألغام قد أعلن أنه تمكن من انتزاع 360573 من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المتنوعة في الأراضي اليمنية، وذلك في أحدث إحصائية مطلع شهر أكتوبر الجاري.
جديرٌ بالذكر أن مشروع مسام الإنساني لنزع الألغام، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في يونيو 2018، ويعمل بالتنسيق والشراكة مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام "يمك"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية العشوائية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وكذلك العبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، للسيطرة على الكارثة الإنسانية التي تسبّبت فيها الألغام في اليمن، وحرصاً على عدم استفحالها وتحوّلها إلى فاجعة غير مسبوقة في العالم.