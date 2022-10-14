خبير أممي يزور مقر مشروع "مسام" في عدن.. ويشيد بالتضحيات والإنجازات

جديرٌ بالذكر أن مشروع مسام الإنساني لنزع الألغام، أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في يونيو 2018، ويعمل بالتنسيق والشراكة مع البرنامج الوطني اليمني لنزع الألغام "يمك"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية العشوائية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وكذلك العبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، للسيطرة على الكارثة الإنسانية التي تسبّبت فيها الألغام في اليمن، وحرصاً على عدم استفحالها وتحوّلها إلى فاجعة غير مسبوقة في العالم.