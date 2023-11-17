"كلمات تضمد الجراح".. أمين "كايسيد" العام من "EPDF": التصدي لكراهية اللاجئين ضرورة

يُذكر أن النسخة الخامسة من المنتدى الأوروبي للحوار بشأن سياسات اللاجئين والمهاجرين في روتردام نظمت تحت شعار "إلهام، تواصل، إشراك"، وذلك بهدف جلب أفكارًا مبتكرة وحلولًا إبداعية تتيح خيارات عديدة لمساعدة قيادات المجتمع المدني على تنسيق الجهود المبذولة حاليًّا من أجل اندماج المهاجرين في المجتمعات الاوربية، خاصة في ظل زيادة الخطاب القائم على الخوف الذي يستهدف اللاجئين والمهاجرين في مناخ سياسي واجتماعي يزداد تحديًا وبالافتقار إلى تدابير فاعلة وسياسات مستدامة لتعزيز اندماجهم في المجتمعات الأوروبية المضيفة.