ألم يئنِ الأوان؟.."السديس" في خطبة الجمعة: واجهوا تحديات عصركم بوسطية الدين

وبيَّن أنه "لن يرسو العالم في مرافئ القيم والأخلاق الفاضلة، إلا بدحر الانحطاط الخُلقي، والتصدي للسقوط القيمي، لاسيما في زمن التحولات والمتغيرات، والأزمات والتحديات، خاصة عبر المواقع والقنوات والشبكات، فقد كثر المحتوى المخالفُ للقيم الدينية، والأعراف السَّوية، والفطر النقية، لا بد أن يكون الانتصار للقيم طيَّ الأفكار والأرواح".