هطولات وسيول.."الحصيني": "المطرية الـ4" مستمرة وهذه مناطقها خلال 24 ساعة

وتوقع "الحصيني"، خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية من المملكة.