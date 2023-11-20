هطولات وسيول.."الحصيني": "المطرية الـ4" مستمرة وهذه مناطقها خلال 24 ساعة

أكد الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحالة الجوية الممطرة الرابعة لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة -إن شاء الله-.
وتوقع "الحصيني"، خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم الإثنين إلى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق مكة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية من المملكة.
وأشار، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى امتداد الأمطار إلى الكويت والبحرين والإمارات، وقال: "هذه توقعات وتظل توقعات حتى تقع، والله أعلم".