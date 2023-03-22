خادم الحرمين الشريفين يوجّه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

شهر رمضان موسم مبارك تضاعف فيه الحسنات، وفرصة سانحة لاغتنام الخيرات، وصلة الأرحام، وتهذيب النفوس، فأسأل الله عزّ وجل في هذه الليلة المباركة أن يوفقنا لاغتنام أيامه ولياليه بحسن طاعته، وأن يديم علينا التوفيق والسداد، وأن يحفظ بلادنا، والعالم أجمع من كل شر، إنه سميع مجيب.