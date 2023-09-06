موسيقيون لـ"سبق": مستقبل غير مسبوق لتعليم وتدريس الموسيقى بالذكاء الاصطناعي في السعودية

ولفت في حديثه لـ"سبق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر المعهد بالرياض؛ لإعلان إطلاق أول دبلوم موسيقى معتمد من وزارة الثقافة، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، إلى أن المعهد يقوم بالتدريب على الغناء إلى جانب الموسيقى، موضحًا: "عندما نذكر طالب الموسيقى فنحن نقصد العزف والغناء؛ لارتباط كل منهما بالآخر؛ إذ يستطيع الطالب من خلال دراسته في الدبلوم أن يتخصص في العزف والغناء ومجال إعداد معلم الموسيقى".