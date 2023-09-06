موسيقيون لـ"سبق": مستقبل غير مسبوق لتعليم وتدريس الموسيقى بالذكاء الاصطناعي في السعودية

أوضح الشريك والمؤسس لمعهد البيت الموسيقي العالي، الدكتور أيمن تيسير، لـ"سبق" أنه يجب أن يواكب هذا التوجه خطوات لإعداد وتأهيل المعلمين لهذه البرامج والمناهج الدراسية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم لديها خطط لتأهيل المعلمين لتدريس الطلاب حصص الموسيقى.
ولفت في حديثه لـ"سبق" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر المعهد بالرياض؛ لإعلان إطلاق أول دبلوم موسيقى معتمد من وزارة الثقافة، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان، وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، إلى أن المعهد يقوم بالتدريب على الغناء إلى جانب الموسيقى، موضحًا: "عندما نذكر طالب الموسيقى فنحن نقصد العزف والغناء؛ لارتباط كل منهما بالآخر؛ إذ يستطيع الطالب من خلال دراسته في الدبلوم أن يتخصص في العزف والغناء ومجال إعداد معلم الموسيقى".
ووصف مستقبل تعليم الموسيقى في المناهج التعليمية في مدارس السعودية بالزاهر، مشيرًا في هذا الصدد إلى اطلاعه على الخطط الاستراتيجية المعدة لهذا الشأن، التي تتميز بكونها قد وُضعت بمعايير عالمية.. مشيرًا إلى أن مقرر الموسيقى سوف يكون إلكترونيًّا؛ إذ يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر غير مسبوق في العالم العربي؛ إذ ستكون السعودية رائدة في هذا المجال والتوجه.
من جانبه، أكد الناقد الفني عبدالرحمن الناصر أهمية إطلاق دبلوم الموسيقى، معربًا عن سعادته بمستوى التعاطي والتفاعل مع هذه النقلة النوعية الكبيرة للموسيقى والفن والثقافة في السعودية في ظل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- 2030 الطموحة، بتوجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز. مشيرًا إلى أن المجال الفني والموسيقي فيه ابتكار وتطوير وتجديد.. ومن خلال الدعم اللامحدود ومشاريع تطوير الموسيقى السعودية سنحظى بملحنين عباقرة، وبموسيقار ومايسترو سعودي عالمي.
إلى ذلك، كشفت أميرة، معلمة آلة العود الموسيقية (من تونس)، عن طبيعة تدريس التربية الموسيقية والأداء الموسيقي في معهد بيت الموسيقى العالي بالرياض، ونوهت في هذا الصدد بحجم الإقبال الكبير من السعوديين على تعلم الموسيقى، وخصوصًا آلة العود، مشيدة بوجود عدد من العازفين المتميزين على هذه الآلة الموسيقية.
وأوضحت في حديثها لـ "سبق" أن مناهج تدريس الموسيقى بالمعهد أكاديمية؛ إذ يتم تعريف الطلاب والمتدربين بآلة العود والأوتار والسُّلم الموسيقي، وضبط الإيقاع والدرجات وصولاً إلى تعلم كيفية العزف على آلة العود، والتدرب على الأغاني.
وأشارت معلمة العود أميرة إلى أن تعلم الآلات الموسيقية ليس محدودًا في نطاق زمني معيّن، وإنما هو مجال واسع، وقد لا يكفي تعلمها في مدة محددة ومعينة، وإنما تحتاج لوقت كبير.. ناصحة عشاق العزف على الآلات الموسيقية بالاستمرار في تطوير مهاراتهم وشغفهم بالموسيقى والغناء.
وكان معهد بيت الموسيقى العالي بالرياض قد أعلن أمس إطلاق أول دبلوم موسيقى معتمد من وزارة الثقافة، هو الأول من نوعه في السعودية، ويمثل نقلة نوعية في مجال التعليم من خلال مسارَي التربية والأداء الموسيقي، بما يواكب التطلعات المستقبلية.
وسيبدأ برنامج الدبلوم خلال شهر سبتمبر الجاري، بمعدل عامَين دراسيَين، ويشمل مسارين، هما: التربية الموسيقية والأداء الموسيقي، ويؤهل الخريج ليكون مُعلم موسيقى في المدارس، أو عازف آلة محترفًا، وفق مناهج أكاديمية معتمدة، تتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية.