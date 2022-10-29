5 حقوق لك.. "الغذاء والدواء": بعض الأجهزة الطبية المنزلية لها تاريخ صلاحية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن بعض الأجهزة الطبية المنزلية يكون لها تاريخ صلاحية لاستخدامها، داعية إلى التأكّد من وجود تاريخ الصلاحية عند الشراء.
وأوضحت "الغذاء والدواء"، أن الأجهـزة والمستلزمات الطبية المنزلية تعرّف بأنها "تلك الأجهزة أو المستلزمات الطبية المخصّصة للاستخدام في أي بيئة خارج مرفق الرعاية الصحية".
وبينت أن لمستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية 5 حقوق؛ هي: التأكد مـن وجـود كتـيب مرفق للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز الطبي المنزلي والعناية به مع أحقية المستخدم في الحصول على شرح طريقة الاستخدام للجهـاز الطبي سـواء مـن الممثل المعتمد أو الموزع، وأن تتضمن البطاقة التعريفية المثبتة على الجهاز بشكل واضح على تاريخ صلاحية استخدام الجهاز عندما يتطلب الأمر ذلك.
وبيّنت أن من الحقوق "أن تكـون البطاقة التعريفية للجهـاز الطبـي تحتوي على معلومات الاتصال بمراكز المساعدة الفنية، والتأكّد من حصول الأجهزة الطبية على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتأكد من وجود ضمان للجهاز الطبي وتوافر خدمات ما بعد البيع.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى إبلاغها عن أي مشكلات متعلقة بالأجهزة الطبية عن طريق الـمـركـز الـوطـنـي لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية (ncmdr.sfda.gov.sa)، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد (19999).