5 حقوق لك.. "الغذاء والدواء": بعض الأجهزة الطبية المنزلية لها تاريخ صلاحية

وبينت أن لمستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية 5 حقوق؛ هي: التأكد مـن وجـود كتـيب مرفق للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز الطبي المنزلي والعناية به مع أحقية المستخدم في الحصول على شرح طريقة الاستخدام للجهـاز الطبي سـواء مـن الممثل المعتمد أو الموزع، وأن تتضمن البطاقة التعريفية المثبتة على الجهاز بشكل واضح على تاريخ صلاحية استخدام الجهاز عندما يتطلب الأمر ذلك.