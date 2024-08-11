"الإيكونوميست": العواصم الخليجية من أفضل مدن العالم للعيش والاستقرار

كشف مؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة الإيكونوميست "EIU" لعام 2024 عن ثماني مدن في دول مجلس التعاون الخليجي بقائمة أفضل عشر مدن تتمتع بالاستقرار، ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، وهي عواصم دول مجلس التعاون.
ويُعدُّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المكون من ستة أعضاء، إحدى القوى الاقتصادية في العالم؛ إذ يجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم، وينشر مجموعات ضخمة من رأس المال فيها.
ويشمل المؤشر العالمي 173 مدينة، يتم تقييمها وفق خمس فئات، هي: الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.