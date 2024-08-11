"الإيكونوميست": العواصم الخليجية من أفضل مدن العالم للعيش والاستقرار

كشف مؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة الإيكونوميست "EIU" لعام 2024 عن ثماني مدن في دول مجلس التعاون الخليجي بقائمة أفضل عشر مدن تتمتع بالاستقرار، ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، وهي عواصم دول مجلس التعاون.