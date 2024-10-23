توقيع اتفاقية بين وجهة "مسار" و"المواقف السهلة" لتحسين تجربة وصول الزوار

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking)، تتولى بموجبها الأخيرة تشغيل وإدارة عمليات وخدمات إدارة مواقف السيارات التي تتجاوز سعتها 5700 موقف، موزعة على أربعة مرافق ضمن الوجهة، وهو ما يُسهم في توفير تجربة زيارة مريحة وميسرة. تأتي هذه الاتفاقية في وقت مهم، حيث تعيش الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.