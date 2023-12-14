تحمل سيارتَيْ إسعاف.. الطائرة السعودية الـ 27 لإغاثة غزة تغادر صوب العريش

غادرت الرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 متجهةً إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها سيارتَيْ إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.