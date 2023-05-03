سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير تعليم المحافظة وراعي جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميُّز التعليمي

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أهداف جائزة عبدالوهاب الموسى للتميُّز التعليمي، ودورها في دعم التميُّز في فئات الجائزة المختلفة، من طالب ومعلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي، والهيئتين الإدارية والتعليمية كافة، التي امتدت ١٢ عامًا منذ انطلاقتها عام 1432هــ. منوهًا بأن الجائزة أسهمت في نشر ثقافة الجودة في العمل، وتهدف إلى تطوير وتحفيز وإبراز المتميزين، وتحسين مخرجات التعليم.. ومثمنًا دور فِرق العمل باللجان العاملة في استمرار نجاح الجائزة، وأداء رسالتها.