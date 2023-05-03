سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير تعليم المحافظة وراعي جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميُّز التعليمي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتب سموه بمقر المحافظة اليوم الأربعاء، المدير العام لتعليم محافظة الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى، وراعي جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميُّز التعليمي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى، وأمين الجائزة محمد بن عبدالعزيز الدليجان.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أهداف جائزة عبدالوهاب الموسى للتميُّز التعليمي، ودورها في دعم التميُّز في فئات الجائزة المختلفة، من طالب ومعلم ومدير مدرسة ومشرف تربوي، والهيئتين الإدارية والتعليمية كافة، التي امتدت ١٢ عامًا منذ انطلاقتها عام 1432هــ. منوهًا بأن الجائزة أسهمت في نشر ثقافة الجودة في العمل، وتهدف إلى تطوير وتحفيز وإبراز المتميزين، وتحسين مخرجات التعليم.. ومثمنًا دور فِرق العمل باللجان العاملة في استمرار نجاح الجائزة، وأداء رسالتها.
وأشاد سموه بدور داعم الجائزة، الذي كان له عظيم الأثر منذ انطلاق الجائزة.
من جهته، قدَّم المدير العام للتعليم بمحافظة الأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى، شكرهما وتقديرهما لسموه على حرصه، ومتابعته المستمرة للجائزة ولقطاع التعليم، ودعمه وتكريمه للمتميزين في تعليم الأحساء.