غدًا.. "الراجحي" يترأس وفد المملكة المشارك في الدورة 11 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف

يذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة العمل عام 1976م، وصادقت على أولى اتفاقياتها في عام 1978م من أصل 16 اتفاقية، حيث تأتي مشاركة المملكة السنوية امتدادًا لجهودها المستمرة تجاه القضايا العمالية الدولية، وسعيها المتواصل لتعزيز العلاقات الدولية والثنائية، إضافة إلى تفعيل دورها المميز والمؤثر في المجتمع الدولي.