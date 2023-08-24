"ليس مكانًا للترفيه فقط": هكذا يساعدك مركز "أووبا" الإبداعي والترفيهي على تنمية مهارات صغيرك

وتقول مها الحقباني، القائد الإبداعي لمركز أووبا والمدرب في الوعي الوالدي، لـ"سبق" في هذا الصدد: "خلال أكثر من سبعة عشر عامًا تمرست في المجال الذي يرسم مستقبل الإنسان منذ يومه الأول، وتخصصت بما أثبت العلماء أنه يغير كيمياء الدماغ، ويزيد من وفرة الذكاء في أي إنسان؛ اللعب؛ بوابة الطفل الأولى للحياة والقناة الوحيدة التي نستطيع من خلالها الوصول لهذا المخلوق الصغير، ولمست الأثر العظيم للعب في تغيير السلوك والتعليم، وتأصيل القيم، وحل مشكلات التواصل؛ بل وعلاج ما هو أصعب من ذلك من حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم وغيرها".