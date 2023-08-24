"ليس مكانًا للترفيه فقط": هكذا يساعدك مركز "أووبا" الإبداعي والترفيهي على تنمية مهارات صغيرك

"أووبا Oppa ليس مكانًا ترفيهيًّا فقط؛ بل مساحة تَواصل حقيقي وأرضًا خصبة للترفيه الإبداعي والتربوي"..
هكذا توجز أ.مها عبدالله الحقباني، القائد الإبداعي لمركز أووبا، الفكرة والرؤية والهدف من المركز الإبداعي والترفيهي، وكيف يستخدم اللعب في تنمية مهارات الأطفال، وحثهم على الإبداع، والمساهمة في تربيتهم.
ففي "أووبا" يعرف القائمون على المركز كيف يتعاملون مع الأطفال، وكيف يفكرون، وكيف يحبون أن يلعبوا، فهو مكان مناسب ومثالي للصغار لإفراغ طاقتهم في اللعب، وكذلك في تنمية مهاراتهم وعقلياتهم، وهو الملاذ الآمن للأسرة التي تبحث عن بيئة إبداعية ترفيهية وآمنة لقضاء أوقات تواصل حقيقي مع أطفالهم، والخيار الأول لتطوير أبنائهم، وهندسة عقولهم عن طريق برامج نوعية مبتكرة.
يؤكد علماء النفس أن اللعب عند الأطفال له فوائد عظيمة على النمو الجسدي والعقلي والنفسي للطفل، ولا تقل أهمية اللعب عند الأطفال عن أهمية الطعام في نموهم الجسدي، والنفسي، والعقلي معًا، كما أن اللعب عند الأطفال يدعم التعلم الذاتي الطبيعي، وينمي جميع جوانب حياة الأطفال، العقلية، والنفسية، فمن خلال اللعب، يطور الأطفال مهاراتهم اللغوية، وعواطفهم، وإبداعهم، ومهاراتهم الاجتماعية، والفكرية.
وتقول مها الحقباني، القائد الإبداعي لمركز أووبا والمدرب في الوعي الوالدي، لـ"سبق" في هذا الصدد: "خلال أكثر من سبعة عشر عامًا تمرست في المجال الذي يرسم مستقبل الإنسان منذ يومه الأول، وتخصصت بما أثبت العلماء أنه يغير كيمياء الدماغ، ويزيد من وفرة الذكاء في أي إنسان؛ اللعب؛ بوابة الطفل الأولى للحياة والقناة الوحيدة التي نستطيع من خلالها الوصول لهذا المخلوق الصغير، ولمست الأثر العظيم للعب في تغيير السلوك والتعليم، وتأصيل القيم، وحل مشكلات التواصل؛ بل وعلاج ما هو أصعب من ذلك من حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه وصعوبات التعلم وغيرها".
وتضيف: "واللعب الذي أعنيه هو (اللعب الذكي)؛ ذلك النوع الذي يجعل الطفل يفكر، يحاول، يجرب، يبني العلاقات، يتواصل، يبلور شخصيته، ويطور مهارات خفية لا يمكن الوصول لها بأي طريق آخر!".
وتردف: "رسمت بيئات متنوعة تستهدف أنواع الذكاءات المتعددة في منزلي مع أطفالي، ثم أحببت أن أطلق تلك الخبرات في دورة تدريبية لآلاف الأمهات؛ لإيماني العميق بأن: (العلم ما نفع وليس ما حفظ)، ثم شاء الله في ظروف استثنائية أن أطلقها للعائلة بنهج مستدام لتكون في متناول الجميع، في بيئة رسمتُ تفاصيلها بعناية، ودربت موظفيها ومعلماتها بحب، لتكون موطن اللعب الذكي والإبداع والتواصل وغرس القيم والتحفيز لعقول أولئك الصغار، وتحت رؤيةٍ جاء وحيها نتيجة بحث ودراسة وخبرات متعددة: إنه البيت الثاني للجميع مركز أووبا الإبداعي والترفيهي".
وكما تؤكد "الحقباني" فإن "أووبا" ليس مجرد مكان للعب والترفيه؛ حيث تتفرد رسالته في أن يكون المُعِين للمربي في رحلة التربية، ومتنفسًا وملاذًا لأولئك الصغار الذين لا يتقنون سوى لغة اللعب، مهما تنوعت أجناسهم وأعمارهم، "فنحن في أووبا نتكلم لغتهم"، ونثبت للجميع أن التقنية مهما تطورت يظل التواصل الحقيقي هو الأبقى للإنسانية، والأهم لطفولة سوية ورحلة نفسية سليمة في الحياة، على حد تعبيرها.
وتتابع: "لذلك كان من أسمى أهدافنا تعزيز بيئة تساعد الطفل على التواصل مع الآخرين بكل أريحية وأمان وسعادة، وما زلنا نعمل على تحقيق أهدافنا، ورسم الابتسامة في قلب كل طفل وعائلة، ليبقى لنا أثر لا ينسى في وجدانهم، وليبقى اسمنا محطةً سامية عالقةً في ذاكرتهم بكل ما هو جميل دافئ، ومبهج".
يتفهم القائمون على "أووبا" نفسية الطفل، وأهمية اللعب في حياته، كما يتفهمون أثر اللعب على سلوكياته، وعقليته، ونفسيته؛ لذا فهم يوفرون عددًا كبيرًا من البرامج المتنوعة، والخدمات المميزة، فهناك البرامج الإبداعية، وهي برامج تساعد على تنمية المهارات، والشخصية لعمر (إلى 1 إلى 15 سنة)، معدة من قِبَل متخصصين في التربية، وممتدة طوال السنة (يومية- شهرية- موسمية).
وهناك أيضًا ساحات اللعب، وهي مناطق لعب متنوعة من عمر 6 أشهر حتى 14 سنة، مصممة خصيصًا ليلعب الطفل بحرية وأمان واستقلالية؛ لينمي عضلاته الكبرى والصغرى، ويطور مهاراته البدنية، والاجتماعية، والإدراكية، وغيرها.
كما لدى "أووبا" فريق متخصص لتنظيم الحفلات والمناسبات عبر باقات متنوعة تناسب الجميع، كما يوفر متجر الألعاب الملحق بالمركز، عددًا من الألعاب المميزة الإبداعية، والتعليمية، كما يوفر أنشطة فنية متنوعة، وخدمات تغليف الهدايا، وغيرها.
وفي مطعم ومقهى "أووبا" تجد أطباق الطعام المختلف، والمشروبات المتنوعة، كما أن لديهم ركنًا للأطفال لطبخ البيتزا، مع جلسات عائلية، وألعاب لوحية؛ لمزيد من المرح، والتواصل الحقيقي.
وتختتم القائد الإبداعي لمركز "أووبا" والمستشارة في التربية، كلماتها برسالة مهمة للآباء والأمهات، كما كانت تردد في ختام دورتها الشهيرة (كيف نلعب بذكاء في المنزل):
"يوم من اللعب الجيد كفيل بنهاية سعيدة، ومشاكل سلوكية أقل. امنحوهم عطاء.. يشرقون بهجة وجمالًا. لا تفكروا بأساليب العقاب.. قبل أساليب اللعب وتقوية العلاقة".