"جهود أشاد بها العالم".. نائب أمير الشرقية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

كما رفع نائب أمير الشرقية برقية مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، هنَّأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام، تضمنت أن العالم أجمع يشيد بالجهود والخدمات التي بُذلت وقُدمت من جميع قطاعات الدولة بمختلف تخصصاتها التي سهرت على خدمة ضيوف الرحمن، وسعت لتوفير كل ما يخدمهم ويعينهم على أداء الفريضة وهم ينعمون بالأمن والطمأنينة بفضل من الله، ثم بفضل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم -أدامهما الله-.