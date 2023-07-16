"الصحة": مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يُعيد الحركة لحاجّة بعمر الـ67 عاماً

وأشارت إلى أن العملية استغرقت نحو ساعتين تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، تم فيها تركيب فلتر للوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال الجلطات للرئة، ومن ثم الدخول للوريد المتجلط في مستوى الكاحل وحقن مواد مذيبة للجلطات، وقد استخدمت أجهزة نوعية لمثل هذه الحالات، والتي تعمل على سحب الجلطات بعد إذابتها وتوسعة الأوردة بالبالون لإعادة جريان الدم.