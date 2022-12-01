تعليم "سراة عبيدة" ينهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1444هـ في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان.
وكشف مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، عن أن الإدارة عملت ومنذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية، مؤكداً على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم واهتمامهم، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأكد العلكمي أن إدارة التعليم عملت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لضمان البداية الجادة وتم ترحيل المقررات الدراسية لكافة المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.
وهنأ منسوبي ومنسوبات تعليم سراة عبيدة وأبناءه وبناته الطلاب والطالبات في المدارس بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والتمتع بالإجازة السعيدة، لافتًا إلى أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني ستنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي وفق المستهدفات الوطنية للرؤية الطموحة رؤية السعودية 2030م