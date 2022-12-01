تعليم "سراة عبيدة" ينهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

وكشف مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، عن أن الإدارة عملت ومنذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثاني بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية، مؤكداً على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جل عنايتهم واهتمامهم، والتأكيد على أولياء الأمور بانتظام الدراسة من أول يوم دراسي مع بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.