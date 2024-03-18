سُفَر للإفطار وغرف عمليات تُدَار تقنيًّا.. مَشاهد العطاء تمتزج بخدمات الحرم النبوي الرمضانية

وينشط آلاف العاملين من منسوبي القطاعات الأمنية والخدمية والإرشادية، ولجان المتابعة الميدانية، إضافة إلى ما يزيد على 9000 متطوع ومتطوعة في تقديم الخدمات والمساندة في مختلف أرجاء المسجد النبوي والساحات والمرافق التابعة له؛ لينعم المصلون بالطمأنينة، وليؤدوا العبادات بيسر وأمان، من خلال تأمين كافة أوجه الرعاية الصحية والإرشادية والتوعوية، وتنفيذ خطط توجيه الحشود خلال أوقات الذروة، والحراسات، ودخول وتفويج المصلين، وخدمات السقيا، والخدمات المرتبطة بسفر الإفطار، وتنفيذ برامج تنظيف وتعقيم الساحات والممرات والسجاد، وبرنامج التعطير والتبخير، وتكثيف خدمات المساندة الميدانية الموجهة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات النقل، وتأمين العربات الكهربائية والكراسي المتحركة في نقاط الخدمة؛ لينعم المصلون بكافة سبل الراحة والتيسير في بيئة آمنة وصحية.