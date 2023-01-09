"المواصفات" تدعو الموردين لإصدار الإقرار الذاتي وشهادة الإرسالية

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها اليوم أن إجراءات تسجيل المنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية بخطوات سهلة وميسرة؛ بدءًا من الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر وتسجيل الدخول، ثم إضافة المنتجات، وبعد ذلك طلب إقرار ذاتي للمنتجات المحلية أو المستوردة، وأخيرًا إصدار شهادة إرسالية للمنتجات المستوردة.