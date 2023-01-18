" الخريّف": طموحات المملكة تجاوزت السوق المحلي.. والفرص بالصناعة والتعدين كبيرة

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف"، أن الفرص في الصناعة والتعدين بالمملكة كبيرة جداً، مبيناً أن طموحات السعودية تجاوزت السوق المحلي، والوزارة على دراية بالأهداف الطموحة للنمو في القطاع.
وأوضح الخريف، خلال جلسة بعنوان "التحول السعودي في إطار عالمي متغير" في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن القطاعات التي تم اختيارها في إستراتيجية الصناعة تم اختيارها بحذر، مشيراً إلى أن لديها أفضلية تنافسية تسمح لها بالنمو بسرعة أو أنها ستكون جزءاً مهماً من المرونة في السعودية، كالأمن الغذائي وصناعات المنتجات الدوائية.
وأشار إلى أن تحقيق أهداف إستراتيجية الصناعة ستكون مدعومة بالتكنولوجيا والمنظومة البيئية المتكاملة كالقوانين وتمكين القطاع الخاص، مبيناً أن السعودية تراهن على رأس المال البشري وقدرته على النمو والتطور والتعامل مع التكنولوجيا الجديدة.
وبحث الوزير خطط المملكة للتحول إلى دولة صناعية رائدة خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "عودة التصنيع".
ويشارك وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية؛ حيث يضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
ويواصل الوفد السعودي مشاركاته مسلطاً الضوء على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم.