اتحاد الغرف السعودية يعقد لقاءً مع وفد مجالس الشؤون العالمية الأمريكية

واستعرض بعض الإنجازات التي حققها اقتصاد المملكة، المتمثلة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بـ12.2% في الربع الثاني 2022 كأعلى معدل نمو منذ الربع الثالث 2011، كما ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.5% في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي؛ فضلًا عن تسجيل التراخيص الاستثمارية -المصدرة عن وزارة الاستثمار- ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 673.4% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي؛ فيما يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.8% في العام الجاري بما يجعلها أسرع الاقتصادات نموًّا في العالم.