"الغذاء والدواء" تحذر من التأثيرات الصحية للتعرض المزمن للمبيدات

حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن "التعرض المزمن" للمبيدات له عدة تأثيرات صحية، مثل اضطرابات الأعصاب والتغيرات الجينية.
وأوضحت الهيئة أن التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يسمى "التعرض المزمن"، والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الآثار الصحية.
وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر أن أبرز الأعراض السلبية للتعرض للمبيدات بشكل مزمن تتمثل في السمية للجنين، والتغيرات الجينية، واضطرابات الأعصاب، والعيوب الخلقية في الأجنة، وبعض المشكلات الصحية بالدم، والغدد الصماء والكبد والكلى، وظهور بعض الأورام الحميدة أو السرطانية.