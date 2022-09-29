"الغذاء والدواء" تحذر من التأثيرات الصحية للتعرض المزمن للمبيدات

وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر أن أبرز الأعراض السلبية للتعرض للمبيدات بشكل مزمن تتمثل في السمية للجنين، والتغيرات الجينية، واضطرابات الأعصاب، والعيوب الخلقية في الأجنة، وبعض المشكلات الصحية بالدم، والغدد الصماء والكبد والكلى، وظهور بعض الأورام الحميدة أو السرطانية.