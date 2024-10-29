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"تعليم مكة": تحويل الدراسة والاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء

"تعليم مكة": تحويل الدراسة والاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، استناداً إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تحويل الدراسة والاختبارات العملية للفترة المسائية عن بُعد، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 26-04-1446هـ، ويشمل القرار المدارس المسائية، وبرامج التعليم المستمر في العاصمة المقدّسة ومحافظاتها: الجموم، بحرة، الكامل، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكّدت "الإدارة"، ضرورة متابعة الدروس عبر منصة مدرستي وفق الجداول الدراسية المحدّدة، مع الالتزام بتوجيهات الجهات المختصّة؛ لضمان استمرارية العملية التعليمية بأمانٍ وكفاءة.

وزارة التعليم
الأرصاد
أمطار
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة
إدارة تعليم مكة المكرمة
الدراسة عن بُعد

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