"تعليم مكة": تحويل الدراسة والاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرّمة، استناداً إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تحويل الدراسة والاختبارات العملية للفترة المسائية عن بُعد، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 26-04-1446هـ، ويشمل القرار المدارس المسائية، وبرامج التعليم المستمر في العاصمة المقدّسة ومحافظاتها: الجموم، بحرة، الكامل، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.