نمو سجلات أنشطة تطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 59% بنهاية الربع الثالث من عام 2025

وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا في أنشطة تطوير الألعاب الإلكترونية بـ 5,541 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1,981 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 971 سجلًا، في حين سجلت المدينة المنورة 298 سجلًا، والقصيم 157 سجلًا.