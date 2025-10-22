أعلنت وزارة التجارة عن نمو سجلات أنشطة تطوير الألعاب الإلكترونية بنسبة 59% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 9,399 سجلًا، مقارنة بـ 5,905 سجلات خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال أن منطقة الرياض تصدرت قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا في أنشطة تطوير الألعاب الإلكترونية بـ 5,541 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 1,981 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 971 سجلًا، في حين سجلت المدينة المنورة 298 سجلًا، والقصيم 157 سجلًا.
ويعكس هذا النمو المتسارع توسع بيئة الأعمال الرقمية في المملكة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي والتقني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تعمل على تمكين المواهب الوطنية واستقطاب الاستثمارات في مجالات التقنية وصناعة الألعاب الإلكترونية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في قطاع الألعاب الرقمية.