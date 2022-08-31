مكة والمدينة وحفر الباطن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحفر الباطن سجّلت 44 درجة مئوية، تليها الدمام والعلا والأحساء ورفحاء 43 درجة، ثم تبوك وبريدة وعرعر وسكاكا وينبع 42 درجة مئوية، وكل من وادي الدواسر والقريات والخرج 41 مئوية.