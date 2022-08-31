مكة والمدينة وحفر الباطن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحفر الباطن سجّلت 44 درجة مئوية، تليها الدمام والعلا والأحساء ورفحاء 43 درجة، ثم تبوك وبريدة وعرعر وسكاكا وينبع 42 درجة مئوية، وكل من وادي الدواسر والقريات والخرج 41 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، ثم نجران 22 درجة وحائل والطائف وبيشة والقريات 23.
وسجّلت الوجه وجدة والدمام وجازان والقنفذة وينبع أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.