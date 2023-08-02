حصيلة النصف الأول من 2023.. 120 مدينة تستقبل 22.7 مليون زائر لفعاليات "الترفيه"

حققت الهيئة العامة للترفيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 عددًا من الإنجازات والأرقام، في مقدمتها حضور 22.7 مليون زائر لفعالياتها التي شهدتها 120 مدينة ومحافظة في المملكة.
وجاءت فعاليات الهيئة العامة للترفيه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، موزعةً على المدن الكبرى وعدد من المحافظات في جميع مناطق المملكة.
وتميزت تلك الفعاليات بتلبية الاحتياج الترفيهي المتنوع لدى الزوار، مما أدى إلى زيادة معدل الفعاليات الترفيهية المقدمة لسكان وزوار المملكة خلال الفترة الماضية.
ونظرًا لأهمية مجال الترفيه ودوره في تقوية الروابط الاجتماعية للأسر، واعتباره مؤشرًا على تحقيق الرخاء والرفاهية، فقد عملت الهيئة العامة للترفيه طوال النصف الأول من العام الجاري على استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة زوار فعالياتها في الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات المخصصة للألعاب والتسوق، إضافة إلى توليد آلاف الوظائف، وتنويع الأنشطة الاقتصادية.