وكيل وزارة الصناعة يزور مصنع "ورقة نقية" في تبوك ويطلع على سير الإنتاج وأبرز الاحتياجات

زار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، اليوم الخميس، مصنع "ورقة نقية" للمنتجات الورقية في تبوك، يرافقه مدير عام الفروع بوزارة الصناعة المهندس ماجد الصبخان، ومدير "مدن تبوك" المهندس حاتم ياسين.
وكان في استقبال وكيل وزارة الصناعة، رئيس مجلس إدارة المصنع محمد عبدالفتاح الذي رحّب بوكيل الوزارة والوفد المرافق واصطحبهم بجولة تعريفية على مختلف أركان المصنع؛ حيث شاهدوا عمليات الإنتاج، ووقفوا على أبرز العقبات والصعوبات.
وقال رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالفتاح: تشكّل زيارة وكيل وزارة الصناعة اليوم لنا حافزًا كبيرًا في مواصلة الإنتاج والمساهمة بالنهوض بالاقتصاد الوطني وفق استراتيجية ورؤية المملكة الداعمة للصناعات الوطنية.
وأضاف: نسعى من خلال خطتنا الاستراتيجية إلى تعزيز موثوقية الصناعات الوطنية، وتمكين الكادر المحلي من خلال تنمية مهاراته.