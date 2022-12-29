وكيل وزارة الصناعة يزور مصنع "ورقة نقية" في تبوك ويطلع على سير الإنتاج وأبرز الاحتياجات

وكان في استقبال وكيل وزارة الصناعة، رئيس مجلس إدارة المصنع محمد عبدالفتاح الذي رحّب بوكيل الوزارة والوفد المرافق واصطحبهم بجولة تعريفية على مختلف أركان المصنع؛ حيث شاهدوا عمليات الإنتاج، ووقفوا على أبرز العقبات والصعوبات.