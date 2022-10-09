مصدر: يجري العمل على الانتهاء من تجهيز المنصة الموحدة للتوظيف.. وسيتم الإعلان عن موعد عملها رسميًا

أوضحت مصادر بأنه يجري العمل على الانتهاء من تجهيز المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، مبينة أنه سيتم الإعلان عن بدء العمل بها رسمياً من قبل الجهة المسؤولة.
جاء ذلك تعليقاً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول بدء العمل بالمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتبارًا من اليوم.
وتهدف المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف إلى تسجيل إعلانات التوظيف للجهات المستفيدة، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق البيانات والمؤهلات لطالبي العمل، بالإضافة إلى أتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين.
وأكد المصدر على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للجهات المعنية.