مصدر: يجري العمل على الانتهاء من تجهيز المنصة الموحدة للتوظيف.. وسيتم الإعلان عن موعد عملها رسميًا

وتهدف المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف إلى تسجيل إعلانات التوظيف للجهات المستفيدة، وإدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية، وتوثيق البيانات والمؤهلات لطالبي العمل، بالإضافة إلى أتمتة العمليات، وتسجيل وثائق التعيين.