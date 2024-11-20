الوفرة والجودة في عسير.. أزهار "السدر" الموسمية تعزّز القيمة السوقية للعسل المحلي

وفي هذا السياق أشار الدكتور إبراهيم العريفي الباحث في مجال العسل، إلى أنّ العسل يختلف في إنتاجه من بلد لآخر ومن غذاء لآخر وتعدد مصادر غذائه، وقد يصنع النحل كيلو عسل واحدًا من 160 ألف زهرة تقريبًا، مبينًا أن شجر السدر يتميّز بأزهار صغيرة الحجم ذات لون أصفر مائل إلى الأخضر، غير واضحة المعالم، ولون الثمار أصفر أو أخضر أو بني أو أسود، ومن أبرز فصائله العاسلة "السدر العناب"، وهو المنتشر في الجزيرة العربية.