"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة "إسبوت" الفرنسية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية شراكة حصرية داخل المملكة بين شركة عبدالله العثيم للترفيه (إحدى شركات المجموعة)، وشركة (إسبوت) الفرنسية الرائدة في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، في حضور لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، وعبدالمجيد بن عبدالله العثيم عضو مجلس الإدارة.
وقّع الاتفاقية من جانب العثيم مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي، فيما وقّعها من جانب شركة (إسبوت) الفرنسية رئيسها السيد آرون باكستين.
وتتضمّن الاتفاقية افتتاح وإدارة ثلاث صالات للمنافسة في المملكة خلال ثلاث سنوات، تبدأ بالعثيم مول الربوة بالرياض، وستكون هذه الصالات جزءًا من جميع المسابقات الدولية التي تنظمها "إسبوت".
وأكد مشعل بن عميرة الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار أن التوقيع مع شركة سبوت الفرنسية يأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كخطوة رائدة نحو الريادة والتميز، بما يحقق رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي: إن الاهتمام بتطوير منظومة الألعاب التي تقدمها شركة العثيم للترفيه داخل وخارج المملكة، والتوجه الاستراتيجي بأن تصبح الشريك الرائد للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة كان أحد العوامل الرئيسة المحفزة لتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة "إسبوت" العالمية والرائدة في هذا المجال.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن شركة العثيم للترفيه ستوفر البنية اللازمة لتأهيل صالات المنافسات والألعاب، مع توفير البيئة الداعمة للممارسين من ألعاب الكمبيوتر وأجهزة التحكم واستديو للألعاب والمسابقات، فضلاً عن الاهتمام بنقل المعرفة وبناء القدرات للشباب السعودي.
ونوّه إلى أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة نقلة نوعية في قطاع الترفيه بالمملكة؛ لأهمية الألعاب والرياضات الإلكترونية، من واقع أنها رياضة تنافسية متنامية على النطاق العالمي، ولما لها من مساهمة فعالة وتأثير في رفع جودة الحياة من خلال تحسين تجربة اللاعبين، وتوفير الفرص الترفيهية الجديدة والمواكبة.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للترفيه، إحدى شركات (مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار) تعد واحدة من أكبر الشركات السعودية والخليجية المتخصصة في مجال صناعة الترفيه، وتعمل وفق استراتيجية مدروسة؛ للتوسع في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول المنطقة العربية والخليجية، حيث يمتد نطاق استثماراتها الآن في كل من: الإمارات العربية المتحدة - قطر -البحرين - سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية، وتمتلك الشركة باقة متميزة من المنافذ والمدن الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.