"العثيم للاستثمار" توقع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة "إسبوت" الفرنسية

يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للترفيه، إحدى شركات (مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار) تعد واحدة من أكبر الشركات السعودية والخليجية المتخصصة في مجال صناعة الترفيه، وتعمل وفق استراتيجية مدروسة؛ للتوسع في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول المنطقة العربية والخليجية، حيث يمتد نطاق استثماراتها الآن في كل من: الإمارات العربية المتحدة - قطر -البحرين - سلطنة عمان - جمهورية مصر العربية، وتمتلك الشركة باقة متميزة من المنافذ والمدن الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.