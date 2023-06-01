إضافة خدمة الشحن الملاحية "المها" إلى موانئ جدة والدمام والجبيل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم، إضافة شركة "Maersk" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "المها"، والتي تربط ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز، وميناء الجبيل التجاري بموانئ المنطقة.
وتأتي الخدمة الجديدة، تحقيقًا للمؤشر الاستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري المنتظم، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من يونيو 2023م على ربط الموانئ الثلاث بـ 6 موانئ عربية تشمل: طنجة المغرب، وبورسعيد مصر، وصلالة والدقم عُمان، وجبل علي الإماراتي، والدوحة القطري، و ذلك بعدد 7 سفن، تصل سعتها إلى 8500 حاوية.
وتسهم الخدمة الجديدة في إبراز مكانة الموانئ الثلاثة: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، ودورها الكبير في تعزيز إسهام القطاع البحري بالناتج المحلي، وتنشيط حركة التجارة العالمية، ودعم التنوع الاقتصادي؛ لتحقيق التنمية المستدامة.