إضافة خدمة الشحن الملاحية "المها" إلى موانئ جدة والدمام والجبيل

وتعمل خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا بداية من يونيو 2023م على ربط الموانئ الثلاث بـ 6 موانئ عربية تشمل: طنجة المغرب، وبورسعيد مصر، وصلالة والدقم عُمان، وجبل علي الإماراتي، والدوحة القطري، و ذلك بعدد 7 سفن، تصل سعتها إلى 8500 حاوية.