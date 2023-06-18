"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

سبق – الرياض: أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير وتبوك.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً، وتشمل الطائف حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، بينما تشهد الشعيبة وجدة ورابغ رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحرث والدائر والرث والعارضة والعيدابي وفيفاء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرج والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.