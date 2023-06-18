"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً، وتشمل الطائف حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، بينما تشهد الشعيبة وجدة ورابغ رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.