لتأهيل الممارسين.. "العقار" تعلن اكتمال الربط التقني مع "مركز التعليم الإلكتروني"

وكانت الهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتيْن في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل السعودي، من خلال تعزيز التعاون في الدراسات والاستشارات، وإثراء المحتوى التعليمي العقاري في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح؛ لتعزيز ومشاركة المحتوى الرقمي الموثوق، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030.