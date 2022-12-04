"الدفاع المدني" يحذر من أمطار تضرب 14 محافظة بمنطقة مكة اعتبارًا من الاثنين

حذّر الدفاع المدني من أمطار خفيفة إلى متوسطة على 14 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك وفقًا للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلًا: تشمل الأمطار "العاصمة المقدسة ــ الطائف ــ العرضيات ــ أضم – ميسان – الخرمة – تربة – المويه – رنية – بحرة – جدة – القنفذة – الليث – رابغ" اعتبارًا من يوم غد الاثنين إلى يوم الخميس المقبل.
وأهاب الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.