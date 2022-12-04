"الدفاع المدني" يحذر من أمطار تضرب 14 محافظة بمنطقة مكة اعتبارًا من الاثنين

حذّر الدفاع المدني من أمطار خفيفة إلى متوسطة على 14 محافظة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك وفقًا للتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة.