"تعليم الرياض" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي والصيفي وخطة رمضان لمرونة العملية التعليمية

وأوضحت الإدارة أنه خلال شهر رمضان المبارك، ستُجرى تعديلات على مواعيد الدوام لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث يبدأ الدوام الساعة 9 صباحًا، مع بداية الحصة الأولى في نفس التوقيت، ويمتد العمل بهذا الجدول الخاص من 2 رمضان 1446هـ الموافق 2 مارس 2025م إلى 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م.