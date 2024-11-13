"تعليم الرياض" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي والصيفي وخطة رمضان لمرونة العملية التعليمية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام، اعتبارًا من الأحد المقبل 15 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 17 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
ووفقًا لما أعلنته الإدارة، سيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، على أن تُعقد الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا، ويستمر العمل بهذا الجدول حتى 21 شعبان 1446هـ الموافق 20 فبراير 2025م.
وأوضحت الإدارة أنه خلال شهر رمضان المبارك، ستُجرى تعديلات على مواعيد الدوام لتتناسب مع طبيعة الشهر الفضيل، حيث يبدأ الدوام الساعة 9 صباحًا، مع بداية الحصة الأولى في نفس التوقيت، ويمتد العمل بهذا الجدول الخاص من 2 رمضان 1446هـ الموافق 2 مارس 2025م إلى 19 رمضان 1446هـ الموافق 19 مارس 2025م.
أما الدوام الصيفي، فمن المقرر عودته اعتبارًا من 8 شوال 1446هـ الموافق 6 أبريل 2025م وحتى 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:15 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا.
ويأتي إصدار التوقيت الزمني للعام الدراسي في إطار حرص الإدارة على وضع الخطط والبرامج اللازمة والمتوافقة مع بداية ونهاية الدوام اليومي في المدراس، بما يُسهم في استمرارية العملية التعليمية بسلاسة وكفاءة، مشددةً على أهمية التعاون بين الأسر والمدارس لدعم نجاح الطلاب وتعزيز تفوقهم خلال العام الدراسي.