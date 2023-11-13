"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان وعسير والجوف والشمالية والشرقية والقصيم وحائل وتبوك والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العويقيلة وحزم الجلاميد وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة حفر الباطن ، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأربعاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة جدة والقنفذة والليث والكامل والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية ورابغ وخليص والشعيبة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على الطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الشملي وبقعاء وحائل وموقق، وأمطارًا متوسطة على الحائط والسليمي والشنان والغزالة وسميراء، تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تبوك والمعظم وتيماء والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر والحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع، وأمطارًا غزيرة على خيبر والعلا والعيص والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارض والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.