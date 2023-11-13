"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح وسيول وصواعق رعدية

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة جدة والقنفذة والليث والكامل والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية ورابغ وخليص والشعيبة وبحرة، وأمطارًا غزيرة على الطائف والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.