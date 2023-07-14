المسجد النبوي يحتضن جموع المصلين في آخر جمعة لهذا العام 1444هـ

أدّى جموع المصلين من حجاج بيت الله الحرام ومواطنين ومقيمين وزوار اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر ذي الحجة لهذا العام 1444هـ بالمسجد النبوي الشريف في مشهد إيماني مهيب، حيث امتلأت الأروقة والساحات المحيطة والسطح بالمصلين، الذين توافدوا منذ وقت مبكر راكبين وراجلين ورافعين أكف الضراعة إلى المولى القدير أن يتقبل منهم مناسك حجهم وعبادتهم.