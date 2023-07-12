بناءً على توجيهات الملك وولي العهد.. فيصل بن فرحان يوقّع على وثيقة انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة في جنوب شرق آسيا

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وحرصهما الحثيث على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع الدول كافة حول العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك كافة بما فيها العمل المتعدّد الأطراف، وقّع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، على وثيقة انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، وذلك بدعوةٍ من وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا رئيسة الدورة الحالية للاجتماع الوزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.