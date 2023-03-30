واحات النخيل في العلا.. طبيعة جذّابة يجتمع وسطها الأهالي على موائد الإفطار

وعلى مدى آلاف السنين تزيّن وادي القرى الذي يعرف بالعلا في الوقت الحالي بوفرة أشجار النخيل بفضل مياه الينابيع الطبيعية، التي بنيتْ حولها الحضارات منذ آلاف السنين، حيث وفّرتْ الواحات استراحةً للتجار والحجاج والمسافرين الآخرين، كما أنها تشكّل مصدراً للثروة الزراعية للسكان المحليين.