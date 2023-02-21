أسعار النفط.. برنت ينخفض ويسجّل 83.13 دولار للبرميل

في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.15%، إلى 104.02 نقطة، وهو ما يشكّل عادة ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.