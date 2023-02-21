أسعار النفط.. برنت ينخفض ويسجّل 83.13 دولار للبرميل

انخفض سعر خام برنت الثلاثاء، على الرغم من بيانات أشارت إلى تزايد الطلب العالمي وتراجع الإنتاج، وبضغط من ارتفاع الإمدادات الروسية وقوة الدولار، في ظل تقييم المستثمرين المتواصل لاحتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وتراجعت قيمة عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 1.10% أو بمقدار 94 سنتاً، إلى 83.13 دولار للبرميل، في الساعة 08:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
فيما استقرت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس عند 76.30 دولار للبرميل.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.15%، إلى 104.02 نقطة، وهو ما يشكّل عادة ضغطاً على أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية.