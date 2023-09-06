"البياري" يلتقي نائب وزير الدفاع البولندي ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري

وكان مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، ترأس وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «MSPO» في نسخته الـ 31 في جمهورية بولندا، الذي يُعد أحد أكبر المعارض الدفاعية في أوروبا، حيث يُستعرض فيه أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية.