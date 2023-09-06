"البياري" يلتقي نائب وزير الدفاع البولندي ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري

التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، اليوم، نائب وزير الدفاع البولندي مايكل فيسنيفسكي، وذلك على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «MSPO» الذي انطلقت فعاليّاته في جمهورية بولندا.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى في مقر إقامته ببولندا، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية السيد أوم دونغ هان، إذ بحث الجانبان فُرص تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والصناعات العسكرية.
إلى ذلك، استقبل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية منسوبي الملحقية العسكرية السعودية في جمهورية بولندا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات برنامج تطوير وزارة الدفاع، ومستهدفات برنامج تطوير عمل الملحقيات العسكرية في إطار برنامج التطوير، فيما أجاب معاليه عن استفسارات منسوبي الملحقية حول البرنامج.
وكان مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، ترأس وفد وزارة الدفاع المشارك في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «MSPO» في نسخته الـ 31 في جمهورية بولندا، الذي يُعد أحد أكبر المعارض الدفاعية في أوروبا، حيث يُستعرض فيه أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية.
ونفذ الدكتور البياري جولة في المعرض شملت عددًا من المنصات وأجنحة الدول والشركات العالمية الدفاعية المشاركة في الحدث، اطلع من خلالها على أحدث التقنيات والحلول التقنية في مجال الدفاع والصناعات العسكرية.