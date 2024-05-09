مساعد مشرف "إغاثي الملك سلمان" يجري مباحثات مع سفير أوكرانيا لدى المملكة

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، سفير جمهورية أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.
ونوّه السفير الأوكراني بمنجزات المركز الكبيرة في الميادين الإنسانية والإغاثية والتنموية وعمله الدؤوب لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة حول العالم.
إلى ذلك، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، والمقام خلال الفترة من 4 وحتى 30 مايو 2024م، بمشاركة 8 متطوعين من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 12 عملية جراحية لإزالة الماء الأزرق "الجلوكوما"، وتنفيذ 97 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، وإجراء 3 عمليات جراحية في محجر العين، وتنفيذ 17 عملية جراحية صغرى تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوّعية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون من ذوي الدخل المحدود في مختلف أنحاء العالم.
وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 450 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 2.588 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.