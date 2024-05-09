مساعد مشرف "إغاثي الملك سلمان" يجري مباحثات مع سفير أوكرانيا لدى المملكة

وقد وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 450 حقيبة إيوائية للفئات النازحة في محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 2.588 فرداً، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة في السودان للعام 2024م.