"سدايا" الممكن الرقمي للمنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة ومعرض "فومكس"

وتأتي مشاركة "سدايا" في المنتدى كممكن رقمي له، ولمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"، لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموها وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، علاوة على كونها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة وتحرص على تعزيز مثل هذه الفعاليات الكبرى من أجل إبراز أهمية هذه التقنيات المتقدمة وما حققته المملكة من تقدم في هذا المجال.