"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أنه لاتزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الجزأين الأوسط والجنوبي من ساحل البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20 - 40 تصل على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.