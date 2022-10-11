"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20 - 40 تصل على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.