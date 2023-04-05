مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في قرار مهلة محالّ تقليل الملوحة ومعامل المياه وتنقيتها

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد أصدر مؤخرًا قرارًا وزاريًا يقضي بإعطاء مهلة لجميع أصحاب محالّ تقليل الملوحة "المرخصة وغير المرخصة"، محددًا نهاية المهلة بتاريخ 19/ 2/ 1445 لتصحيح أوضاعها، وفقًا للمسار الإجرائي المنظم لذلك، على أن تتولى فروع الوزارة مراقبة هذه المحالّ، وضبط مخالفاتها خلال هذه المهلة.