مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في قرار مهلة محالّ تقليل الملوحة ومعامل المياه وتنقيتها

تعيش محالّ تقليل الملوحة ومعامل المياه وتنقيتها حالة من الربكة؛ في ظل القرار الذي وصفه المستثمرون في المجال بأن غير مفهوم، وفيه بعض المتناقضات، مطالبين بإعادة النظر فيه.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد أصدر مؤخرًا قرارًا وزاريًا يقضي بإعطاء مهلة لجميع أصحاب محالّ تقليل الملوحة "المرخصة وغير المرخصة"، محددًا نهاية المهلة بتاريخ 19/ 2/ 1445 لتصحيح أوضاعها، وفقًا للمسار الإجرائي المنظم لذلك، على أن تتولى فروع الوزارة مراقبة هذه المحالّ، وضبط مخالفاتها خلال هذه المهلة.
وجاء في القرار الوزاري التوجيه بإيقاف منح تراخيص "محالّ تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه" نهائيًا من قبل الوزارة.
كما أصدر وزير البيئة قراره في وقت سابق من العام الجاري، على أن يسري العمل به من تاريخه، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.