وزير السياحة: إذا قلنا إننا نعمل 12 و14 ساعة يوميًّا فإن ولي العهد يعمل 16 و18 ساعة

وكشف "أحمد الخطيب" وزير السياحة، عن نصيحة ثمينة وجّهها له والده الذي تجاوز التسعين من عمره، شارحًا كيف استطاع والده الحفاظ على العمل مع ملوك المملكة طوال عقود طويلة؛ حيث نصح الوالدُ ابنَه بالالتزام بمبدأَيْن أساسيين: "لا تكذب ولا تسرق، وما عليك من أحد"، مؤكدًا أن هذه النصيحة كانت بمثابة نبراس للخطيب في مسيرته العملية، مؤكدًا أن الصدق والنزاهة هما أساس النجاح في أي مجال.