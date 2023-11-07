مكة الأعلى بين مناطق المملكة في كميات الأمطار اليوم.. بـ 56.3 ملم

وأوضح التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة، أن المحطات رصدت هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، جازان، الباحة، الجوف) وذلك بكميات تفاوتت بين 56.3 ملم و0.6 ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح الاثنين 6 نوفمبر حتى الساعة التاسعة صباح الثلاثاء 7 نوفمبر 2023م - (24 ساعة).