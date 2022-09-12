المملكة تنضم رسميًا للجنة الاستشارية الحكومية "GAC" التابعة لمنظمة "ICANN"

يُذكر أن «ICANN» تُعد منظمة غير ربحية، تعمل على تكريس جهودها للحفاظ على أمن واستقرار نظام عناوين الإنترنت، حيث يتكون مجتمعها من أصحاب المصلحة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع التقني من جميع أنحاء العالم، من أجل تقديم المشورة ووضع السياسات المتعلقة بنظام أسماء نطاقات الإنترنت.