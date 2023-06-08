48 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة درجة حرارة وصلت إلى 48 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.