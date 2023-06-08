48 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة درجة حرارة وصلت إلى 48 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 18 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كالتالي: مكة المكرمة 48 درجة، تليها الصمان 47 درجة، والأحساء 46 مئوية، والتنهات 45 درجة، وكل من الدمام وحفر الباطن والدهناء 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ18 مئوية، تليها القريات 19 درجة، والطائف 20 درجة.
وسجلت جازان وأبها أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.